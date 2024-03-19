Экономика

В России допустили введение пошлин на ввоз цветов в страну

Минсельхоз рассмотрит вопрос введения импортных пошлин на ввоз цветов в Россию. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам.

«Я бы импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин. При этом надо понимать, у нас девушек много присутствует здесь, важно их не оставить без цветов. Подумаем над предметом импортных пошлин. Согласен, что нужно создать рабочую группу», - сказал Патрушев.

С 2022 года продажи цветов в России сократились на 10%. В прошлом месяце в Госдуме обсуждали вопрос поддержки отрасли цветоводства совместно с представителями сферы. Среди озвученных предложений — включение цветоводства во все программы развития регионов, расширение ассортимента выращиваемых в стране цветов, а также льготное налогообложение, пишет «Газета.ру».

«Мы в свое время вводили меры поддержки на цветочную продукцию. У нас есть льготные кредиты, у нас есть еще ряд мер поддержки», - добавил министр.