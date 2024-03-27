Экономика

Спрос на работников общепита в Псковской области вырос почти на 40%

За последний месяц работодатели Псковской области разместили несколько сотен вакансий в сфере общепита, что на 37% больше, чем в начале 2023 года, а также на 28% больше, чем в начале 2022, сообщает hh.ru. Местный бизнес начал увеличивать свои коллективы в преддверии весны и лета, а также увеличения внутреннего туристического потока.

Параллельно росту спроса на новых специалистов в общепите, выросла на рынке труда Псковской области и предлагаемая зарплата. Сейчас в общепите Псковской области в среднем можно заработать до 32 тысяч рублей, что почти на 11 тысяч больше, чем в прошлом году, а также почти на 10 тысяч больше, чем в 2022.

Наиболее востребованные специалисты в сфере общепита на данный момент в Псковской области:

повара – 48% от общего числа вакансий за последние 30 дней от компаний из розницы, гостиничного бизнеса, логистики и др. Таким образом, борьба за эти кадры идет между самыми разными отраслями;

администраторы (18%);

уборщики (15%);

официанты (12%).

С другой стороны, по сравнению с прошлым годом работодатели нарастили объём вакансий и для других профессий, которые ранее были менее востребованы в общепите. Так, в три раза вырос спрос на хостес, а для хостес число вакансий выросло на 50%.

«В борьбе с кадровым дефицитом работодатели из сферы общественного питания и туризма идут на разные меры. Одной из популярных мер стало приглашение на работу иногородних работников (в том числе поваров, официантов, администраторов, кассиров, менеджеров и др.), а также рост числа вакансий по вахте в общепите. Так, мы видим, что работодатели СЗФО и в том числе Псковской области стали на 17% чаще упоминать в вакансиях сферы общепита варианты поддержки (помощь с переездом, арендой жилья, компенсацию расходов и т.п.) для иногородних кандидатов. А число вакансий по вахте в СЗФО и в том числе в Псковской области в общепите за год взлетело на 105%. Такую динамику мы видим не часто», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.