Экономика

Россия вошла в пятерку наиболее быстрорастущих экономик G20

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20, следует из анализа данных национальных статслужб. Российская экономика выросла на 3,6 процента, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2 процента.

Сильнее всего выросла экономика Индии — темпы ускорились с 7,2 до 7,3 процента. Далее идет Китай с ростом на 5,2 процента после трех процентов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м. Темпы роста экономики Турции в прошлом году замедлились с 5,5 до 4,5 процента.

Кроме России, Китая и Индии темпы роста ВВП среди государств «Большой двадцатки» ускорились еще у США — до 2,5 процента с 1,9 процента годом ранее, а также у Японии — до 1,9 процента с одного процента, пишет РИА Новости.

В остальных же странах он замедлился, сильнее всего — среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1 процента, в Италии — вчетверо, до 0,9 процента, во Франции и Канаде — втрое, до 0,9 процента и 1,1 процента соответственно.

Аргентина последней среди стран G20 раскрыла данные по ВВП за 2023 год: он сократился на 1,6 процента против роста экономики на пять процентов в предыдущий год. Спад также зафиксировали Саудовская Аравия (на 0,8 процента) и Германия (на 0,3 процента), при этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5 процента и 1,8 процента соответственно. Для этих трех государств это первое сокращение ВВП с 2020 года.

В Мексике ВВП увеличился на 3,2 процента против 3,9 процента годом ранее, в Австралии — на 2,7 процента против 3,7 процента, а в Южной Корее — на 1,4 процента против 2,6 процента. При этом в ЕС, который также входит в "двадцатку", темпы экономического роста сократились до 0,4 процента с 3,4 процента.

Входящие в БРИКС Бразилия и Южная Африка продемонстрировали рост экономик, хотя в африканской стране он замедлился до 0,6 процента с 1,9 процента, а в латиноамериканской — до 2,9 процента с трех процентов.