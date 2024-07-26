Экономика

Россия обеспечена некоторыми видами стратегических ископаемых не более чем на 25 лет

Обеспеченность России экономически эффективными запасами некоторых видов стратегических и значимых полезных ископаемых сейчас не превышает 25 лет. Это следует из стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, утвержденной правительством РФ.

«С учетом экономических и технологических условий освоения минерально-сырьевых ресурсов обеспеченность экономически эффективными запасами прогнозируемых потребностей по ряду стратегических и значимых для экономики страны видов полезных ископаемых не превышает 25 лет», - говорится в документе.

В стратегии отмечается, что в добыче углеводородов растет доля трудноизвлекаемых запасов, разработка которых существующими технологиями нерентабельна в силу геологических и технологических факторов. При этом в добыче твердых полезных ископаемых постепенно снижается качество руд и усложняются горнотехнические условия эксплуатируемых месторождений. Кроме того, новые месторождения открываются в сложных геологических и географических условиях, пишет ТАСС.

Все значимые полезные ископаемые, согласно стратегии, разделены на три группы. К первой группе относится сырье, запасы которого удовлетворят потребности экономики России до 2035 года при любых сценариях ее развития. В эту группу вошли природный газ, гелий, уголь, медь, никель, кобальт, платиноиды, железные руды, апатитовые руды, калийные соли, олово, бром, отдельные виды редких металлов.