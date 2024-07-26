Россия обеспечена некоторыми видами стратегических ископаемых не более чем на 25 лет

В то же время в стратегии подчеркивается, что по некоторым полезным ископаемым этой группы есть региональные дефициты, связанные с дисбалансом размещения производителей и потребителей минерального сырья, а также постепенным исчерпанием сырьевой базы в исторических районах добычи. Так, дефицит запасов угля существует в европейской части России и на Урале, также имеется дефицит запасов для открытой отработки особо ценных марок коксующихся углей.
«Выбывают запасы железных руд на Урале, юге Западной Сибири, в северо-западной части России. Подходит к исчерпанию сырьевая база медных руд Урала, - говорится в документе. - Отсутствие на востоке страны крупных металлургических и других перерабатывающих минеральное сырье производств является одной из причин преимущественно экспортной ориентации добывающих предприятий Дальнего Востока».
Во вторую группу вошли полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами на период до 2035 года: нефть, газовый конденсат, золото, серебро, алмазы, свинец, цинк, сурьма, особо чистое кварцевое сырье. Для этой группы, согласно стратегии, важнейшей задачей является выявление крупных месторождений, в том числе нетрадиционных, что требует применения принципиально новых методов их прогнозирования, поисков и оценки.
К третьей группе относятся импортозависимые дефицитные виды полезных ископаемых, внутреннее потребление которых в существенной степени обеспечивается импортом. В нее вошли уран, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам, литий, бериллий, цирконий, ниобий, тантал, редкоземельные металлы, рений, графит, плавиковый шпат и другие дефицитные виды полезных ископаемых. При этом в России разведаны значительные запасы практически всех видов дефицитных полезных ископаемых, отмечается в стратегии.