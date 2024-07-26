Экономика

Псковская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по продажам мороженого

Псковская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по продажам мороженого во втором квартале 2024 года.

Средняя розничная стоимость мороженого в России во втором квартале 2024 года выросла на 8% по сравнению с январем - мартом, до 732 рублей за кг, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

«Во втором квартале 2024 года средневзвешенная цена мороженого составила 732 рубля за кг - это на 8% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена была на уровне 703 рубля за кг», - говорится в сообщении.

При этом, по данным ЦРПТ, стоимость мороженого по сравнению со вторым кварталом 2023 года выросла на 11%, пишет ТАСС.

Как отметили в центре, традиционно с наступлением сезона произошел рост как предложения, так и спроса.

«Мы фиксируем, что продажи мороженого за квартал выросли на 112%. Производство увеличилось на 77% за три месяца и составило 195 млн кг за апрель - июнь», - рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Во втором квартале 2024 года регионами - лидерами по продажам мороженого стали Московская область (444 кг на тысячу человек), Ленинградская область (443 кг), Новгородская область (357 кг), Псковская область (351 кг) и Тверская область (336 кг).