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Экономика

В России продлили запрет на экспорт бензина

31.07.2024 12:24|ПсковКомментариев: 0

Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина», — сказал чиновник.

Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.

В целом обстановку с производством топлива первый замглавы Минэнерго назвал стабильной. Сейчас ведомство ожидает окончания ремонта на двух нефтеперерабатывающих заводах, заточенных под выпуск бензина Аи-95.

Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива и сейчас они выше средних исторических уровней.

Правительство с 1 марта ввело запрет на полгода на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, но в конце мая запрет временно сняли. С 1 августа эмбарго возобновится, пишет РИА Новости

Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Минэнерго вместе с компаниями работает над увеличением объемов производства и наращиванием загрузки НПЗ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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