В России продлили запрет на экспорт бензина

Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.
«Принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина», — сказал чиновник.
Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.
В целом обстановку с производством топлива первый замглавы Минэнерго назвал стабильной. Сейчас ведомство ожидает окончания ремонта на двух нефтеперерабатывающих заводах, заточенных под выпуск бензина Аи-95.
Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива и сейчас они выше средних исторических уровней.
Правительство с 1 марта ввело запрет на полгода на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, но в конце мая запрет временно сняли. С 1 августа эмбарго возобновится, пишет РИА Новости.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Минэнерго вместе с компаниями работает над увеличением объемов производства и наращиванием загрузки НПЗ.