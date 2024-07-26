Экономика

Псковичей предупредили о рисках при оплате чужих налогов

Важно правильно заполнять реквизиты при оплате налогов за третье лицо. На это внимание жителей Псковской области обратили в УФНС России по региону.

Пунктом 1 статьи 45 НК РФ предусмотрена возможность оплаты налога за налогоплательщика иным лицом, при этом иное лицо не вправе требовать возврата уплаченных за налогоплательщика денежных средств.

Основная ошибка, которую допускают налогоплательщики при использовании положений данного пункта, заключается в указании неверного ИНН плательщика: вместо ИНН того, за кого перечисляются денежные средства, указывается ИНН того, кто фактически осуществляет платеж.

В такой ситуации денежные средства поступят на единый налоговый счет того лица, которое фактически осуществило платеж, подчеркнули в налоговой. Таким образом, обязанность лица, за которое перечислялись денежные средства, не будет исполнена.

«Обращаем особое внимание, что при перечислении суммы денежных средств в счет исполнения обязанности по уплате налогов иным лицом за налогоплательщика в платежном поручении указывается идентификационный номер налогоплательщика, за которого перечислены указанные денежные средства», - отметили специалисты.

В целях недопущения ошибок при заполнении платежного поручения министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации разработаны правила заполнения платежных поручений при перечислении платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Ознакомиться с данными правилами можно, изучив приложение 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».