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Экономика

Яндекс 360 запускает прямые продажи цифровых продуктов для бизнеса в Беларуси

01.08.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

Компании из Беларуси получили возможность напрямую через вендора подключать любой тариф Яндекс 360 для бизнеса, в том числе специальные пакеты с Трекером, Вики и Формами. Непосредственная коммуникация с поставщиком услуг – Яндекс 360 – повысит эффективность взаимодействия между сторонами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для эффективной командной работы, которая включает 11 инструментов для коммуникаций, командного взаимодействия и постановки задач. С помощью Яндекс 360 для бизнеса можно организовать совместную работу как небольшой команды, так и крупной компании.  

Все сервисы объединены единой цифровой средой и связаны друг с другом, что позволяет настроить кросс-сценарии. Например, можно поставить задачу в Трекере, сразу же отправить уведомление о ней по Почте, затем назначить обсуждение проекта в Телемосте — запись о событии автоматически добавится в Календарь.

Ранее цифровые продукты для эффективной совместной работы Яндекс 360 для бизнеса были доступны на территории Беларуси только через партнеров. Теперь у белорусских клиентов будет возможность напрямую обращаться за технической поддержкой к команде сервиса и делиться пожеланиями по развитию сервисов.

«Яндекс 360 постепенно выводит продукты для бизнеса на новые рынки. Ранее благодаря партнёрам в Беларуси локальные компании получили возможность организовать совместную работу в удобном онлайн-офисе. Теперь у бизнеса появился дополнительный выбор: подключать продукт через партнёров и пользоваться их поддержкой или работать напрямую с Яндекс 360 для бизнеса. Для нас непосредственное взаимодействие с клиентами из Беларуси — возможность получить больше обратной связи и учесть потребности пользователей», — подчеркнул руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.

Реклама: ООО «Яндекс». ИНН: 7736207543. Erid: 2SDnjdZw8mY 

Теги: #Яндекс
Источник: Псковская Лента Новостей
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