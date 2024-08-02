Экономика

Цены на свеклу в Псковской области выросли почти в два раза

Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 3,6% (по России в целом – на 3,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали: оливковое масло – на 17,3%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 16,6%, шоколад – на 11,8%, сливочное масло – на 11,2%, сахарный песок, овсяные хлопья «Геркулес» – на 9,5%, соленое филе сельди – на 9,3%, творожные, глазированные сырки – на 8,7%.

Из плодоовощной продукции значительно подорожали столовая свёкла – на 91,3%, морковь – на 66,9%, картофель – на 59%, репчатый лук – на 42,9%, яблоки – на 33,4%, белокочанная свежая капуста – на 33,2%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на куриные яйца – на 11,6%, гречневую крупу – на 7,2%, охлажденных и мороженых кур – на 6,3%, сухие приправы, специи – на 6,1%, куриные окорочка – на 5,7%, мороженые кальмары – на 5,6%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели свежие огурцы – на 34,8% и апельсины – на 24,3%.