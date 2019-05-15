Культура

Парламентарии Северо-Запада хотят отнести кинопоказы, музейную и туристическую деятельности к вопросам местного значения

Парламентарии Северо-Запада предложили отнести кинопоказы, музейную деятельность и деятельность в сфере туризма к вопросам местного значения - законодательную инициативу рассмотрели члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, заседание которого проходит в Калининграде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разработали депутаты Республики Коми. Региональные парламентарии усмотрели противоречие в действующем федеральном законодательстве: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения, а создание музеев и кинозалов, которые и являются такими организациями культуры, нет.

«Мы выступаем за наделение наших муниципалитетов реальной возможностью создания условий в части кинопоказов, музейного дела и развития туризма», - представляя законодательную инициативу, сказала заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева.

Муниципальные районы, городские и сельские поселения имеют право на создание музеев и кинотеатров, но, так как эта деятельность не отнесена к вопросам местного значения, по мнению депутатов, возникают вопросы при исполнении местных бюджетов.

Председатель парламентского комитета Виктор Остренко поинтересовался мнением представителя исполнительной власти - в заседании принял участие министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

«Если на законодательном уровне у муниципального образования нет определённых обязанностей, то при дотируемом бюджете муниципалитет, к сожалению, не вправе принимать какие-либо финансовые муниципальные программы, связанные с развитием этого направления. Второе – муниципалитет не может софинансировать региональные программы. Это, конечно, не заинтересовывает территории в развитии сферы туризма и культуры», - подтвердил Сергей Емельянов необходимость совершенствования федерального законодательства.

Члены комитета проголосовали в поддержку инициативы. Теперь проект федерального закона будет вынесен на рассмотрение конференции ПАСЗР.