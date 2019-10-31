Культура

Псковская областная библиотека представляет афишу выставок

Псковская областная универсальная научная библиотека (Вокзальная, 48) приглашает псковичей познакомиться с книжными выставками ноября. Они посвящены жизни и творчеству знаменитых юбиляров месяца, а также новинкам экономической и сельскохозяйственной литературы, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке.

150 лет назад на свет появилась Зинаида Гиппиус - поэтесса, писательница, драматург, литературный критик, одна из ярких представительниц серебряного века. Сборники ее стихов и прозы «Мечты и кошмар», «Чего не было и что было», «Арифметика любви» представлены на выставке «Декадентская мадонна». Особого внимания заслуживает издание «Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Кн. 1». Ведь, по мнению некоторых критиков, письма Гиппиус - лучшее, что она написала. В числе адресатов «декадентской мадонны» - знаменитые писатели, поэты и критики начала 20 века.

Еще один именинник месяца - французский художник-постимпрессионист Анри Тулуз-Лотрек. В ноябре отмечается 155-летие со дня его рождения. На выставке можно познакомиться с альбомом его репродукций, а также монографией французского писателя Анри Перрюшо «Жизнь Тулуз-Лотрека», которая является первым полным изданием о художнике на русском языке. Кроме того, на выставке представлены роман американского писателя Пьера Ла Мура «Мулен Руж» и монография Нины Воркуновой «Тулуз-Лотрек».

Выставка «В песне жизнь моя» посвящена юбилею советского композитора Александры Пахмутовой. Большую часть экспозиции составляют сборники песен: «Вираж», «Солнце любви твоей» и другие, а также многочисленные статьи из газет и журналов. О творческой биографии композитора и истории возникновения ее лучших произведений рассказывает советский музыковед Екатерина Добрынина в книге «Александра Пахмутова».

Выставка «Многоликий Юрий Поляков» посвящена 65-летию известного писателя, поэта и журналиста, чьи книги пользуются большой популярностью и издаются массовыми тиражами. Читатели могут взять на дом самые известные произведения Полякова – «Апофегей», «Демгородок», «Сто дней до приказа», «Козлёнок в молоке», «Небо падших», «Возвращение блудного мужа», «Гипсовый трубач», «Государственная недостаточность» и другие. А в отделе технико-экономической и сельскохозяйственной литературы посетителей ждет знакомство с «Историей русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». Так называется новая книга российского журналиста и популяризатора науки Тима Скоренко, которая написана в популярном художественно-публицистическом литературном жанре нон-фикшн.