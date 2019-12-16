Культура

Мы только в начале пути - Вера Емельянова о псковских памятника ЮНЕСКО

Великим событием назвала включение псковских храмов в список всемирного наследия ЮНЕСКО первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках конференции «Храмы Псковской архитектурой школы в ЮНЕСКО», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, это решение - серьезное достижение тех, кто сумел сберечь наследие и продолжить сохранение псковских памятников.

«Накануне нового года мы говорим об очень важном событии в жизни нашего региона, - подчеркнула Вера Емельянова. - Наша задача воспользоваться этим решением мирового сообщества и не просто сохранить полученный статус, но и сделать все возможное, чтобы благодаря этому решению мы стали моложе, краше. Скажу откровенно, что мы только в начале пути, мы должны подготовиться».

В частности, предстоит продумать знак, посвящённый этому событию, чтобы в городе появились не просто символы, как это сделано сейчас, но, согласно традиции, которая есть у других регионов, где есть памятники ЮНЕСКО. Он будет продуман с участием горожан.