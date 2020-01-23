Культура

Российские и зарубежные специалисты сообщили о намерении выступить на Февральских чтениях памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают прием заявок от желающих выступить на XXIII Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко, общая тема которых в этом году - «Друзья святых пенатов».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, о своем намерении поделиться результатами своих научных и художественных изысканий организаторам чтений на сегодняшний день сообщил 21 человек. Это российские и зарубежные (Литовская Республика, Вильнюс) специалисты: музейные работники, сотрудники научно-исследовательских институтов, педагоги, студенты - участники доброхотского движения в «Михайловском».

Псковскую область в этом списке представляют главный хранитель фондов Опочецкого краеведческого музея Александр Кондратеня, заведующая музеем «История Новоржевского края» (филиал Псково-Изборского музея-заповедника в Новоржеве) Марина Пахоменкова, преподаватели ПсковГУ Екатерина Гончарова и Мария Павлова, а также сотрудники Пушкинского Заповедника Мария Козмина, Юлия Узенева и Елена Хмелева.

Темы докладов, сообщений и презентаций, которые планируется заслушать и обсудить на чтениях, весьма разнообразны. Это, к примеру, выступление «Документальный фильм «Нейрохирург Андрей Арендт», которое на конференции намерен представить Леонид Лихтерман, профессор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, лауреат Государственной премии России (Москва). Своими воспоминаниями о С.С. Гейченко и наблюдениями над переводами Пушкина, выполненными немецким профессором-русистом из Тюбингенского университета Людольфом Мюллером, с участниками чтений поделится Светлана Рудакова, член Союза писателей России и Союза журналистов (Москва). Руководитель доброхотского отряда, историк, археолог и педагог, лауреат национальной премии «Хранители наследия» Всеволод Пежемский и его воспитанники (все - Санкт-Петербург) презентуют на конференции свой новый проект «Заповедные тропы» - возвращение традиции пешего туризма в Пушкинском Заповеднике», а также расскажут, какое развитие получил предыдущий - «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья».

Смотрите также Михайловские доброхоты создали виртуальный музей крестов и культовых камней Пушкиногорья

С особым интересом в музее ждут и выступление Елены Хмелевой, методиста Пушкинского Заповедника. Рабочее название ее доклада - «История своего рода, то есть отечества» (родословная основателей и первых владельцев каменной мукомольной мельницы в слободе Тоболенец)». Напомним, что сейчас музей воплощает в жизнь новый проект - «Хлебное место», который в мае прошлого года стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Организаторы чтений отметили, что заявки от потенциальных участников конференции в музее будут принимать еще в течение недели, до конца января. Сами же Февральские музейные чтения по традиции приурочены к годовщинам со дня рождения и к именинам первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного музейщика С.С. Гейченко. В этом году пленарные заседания запланированы на 13 и 14 февраля. Для участия в конференции в качестве слушателя с правом обсуждения услышанного предварительные согласования не требуются, вход в зал заседаний свободный.