Культура

Псковская библиотека «Радуга» станет модельной

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на 2021 год запланированы средства на создание модельной библиотеки на базе детской экологической библиотеки «Радуга» (г. Псков, ул. Новоселов, д. 11) МАУК «ЦБС» в сумме 5 млн 526,3 тыс рублей, в том числе: 5 млн рублей - средства федерального бюджета, 500 тыс рублей - средства областного бюджета и 26,3 тыс рублей - средства бюджета города Пскова.

Также предусмотрены средства на капитальный ремонт помещений библиотеки в сумме 6 млн 321,3 тыс рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В целом расходы городского бюджета в сфере культура в 2021 году составят 126 млн 886, 2 тыс рублей.