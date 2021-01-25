Культура

Жителей Псковской области приглашают на Всероссийский литературный конкурс

Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Это конкурс на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, цель конкурса - сохранение военно-исторического наследия России, увековечение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» проводится седьмой раз. Его организаторами выступают Союз Писателей России, Министерство обороны, Министерство просвещения и Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и Издательский дом «Не секретно».

Подробная информация - на официальном сайте конкурса героивеликойпобеды.рф.