Культура

Книжный флешмоб с участием писателя Валентина Курбатова пройдет в Пскове

К 90-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова в Центральной городской библиотеке (Псков, Конная, 6) 5 февраля в 16 часов пройдет книжный флешмоб с участием литературоведа и писателя Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в библиотеке.

«В нашей писательской организации имя Юрия Николаевича - это имя несоизмеримое с другими. Не оскорбляя других - скажу, что в служении слову у нас было явление беспрецедентное – как радуга, озарившая Псков…», - поделился Валентин Курбатов мнением о своем коллеге.

Юрий Николаевич Куранов жил и работал в Пскове в 70-х годах прошедшего века. На псковской земле он создал два больших романа - «Заозерные звоны» и «Глубокое на Глубоком». Потом в его рассказы приходит Псков, соседний Изборск, любимое Михайловское.

«Своим творчеством Юрий Николаевич навсегда вписал псковскую страницу в историю русской литературы», - подчеркнули в Центральной городской библиотеке Пскова.

В 1982 году писатель вынужден был уехать в калининградский Светлогорск. Теперь там хранится его архив, создан литературный музей, где хранятся издания его произведений на разных языках, одна из библиотек на калининградской земле носит его имя.