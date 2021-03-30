Культура

Учителя и врачи пишут стихи чаще главбухов и снабженцев — опрос

Больше всего поэтов среди учителей, врачей и клиентских менеджеров, меньше всего — среди главбухов и снабженцев. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob после очередного опроса, в котором приняли участие 5000 экономически активных граждан старше 18 лет из всех округов страны.

9% россиян пишут стихи, причем 1% начал это делать в течение последнего года. Почти треть опрошенных писали стихи в прошлом, но сейчас по разным причинам прекратили (32%). Никогда не увлекались написанием стихов 59% опрошенных.

Мужчины чаще женщин говорили о том, что писали стихи раньше и продолжают этим заниматься сейчас: 9% против 7%. Женщины же чаще рассказывают, что сочиняли стихи в прошлом, но затем прекратили (37%).

Учителя, врачи и менеджеры по работе с клиентами чаще остальных говорили о своем увлечении написанием стихов: по 14% из них занимались стихосложением раньше и продолжают сейчас. Писал стихи в прошлом, но с возрастом бросил это увлечение каждый второй дизайнер (52%). Меньше всего тех, кто сейчас пишет стихи, среди главных бухгалтеров и менеджеров по закупкам (по 2%).