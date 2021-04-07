Культура

Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» опубликована программа традиционных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе», которые откроются в Пушкинских Горах уже 15 апреля.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, помимо традиционных заседаний, включающих в себя чтение докладов и сообщений, а также обсуждение услышанного, в программу конференции впервые включён круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки». В его работе (начало 16 апреля в 11.30) также могут принять участие все, кому интересна история и судьба библиотечного дела и, шире, история и судьба книжной культуры.

Энгель Насибулин. «Отдых. По пути в Италию». Из фондов «Михайловского»

В музее напомнили, что в прошлом году библио-конференцию, сроки проведения которой совпали с началом жёстких карантинных ограничений в стране, пришлось отменить. В нынешнем апреле она пройдёт в очно-заочном режиме. В чтениях примут участие музейщики, преподаватели и, ожидаемо активнее всего — сотрудники библиотек разного статуса, от библиотеки Российской академии наук и других федеральных книжных собраний до муниципальных и ведомственных учреждений. География участников конференции традиционно обширна: в «Михайловском» выступят специалисты из обеих российских столиц, из Стрельны, Екатеринбурга, Смоленска, а также из ближнего зарубежья - из Нарвы (Эстонская Республика) и Гомеля (Республика Беларусь). Планируется, что в ходе конференции будут введены в научный оборот новые сведения о ряде изданий XVII-XVIII столетий в составах различных книжных коллекций, собравшимся расскажут о новых оцифровках бумажных раритетов.

Напомним, что тему библиотечной конференции-2021 в музее обозначили цитатой из «Скупого рыцаря» Пушкина: «...Понемногу / Сокровища растут».

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Вход на чтения в «Михайловском» традиционно свободный. Мероприятие пройдет с соблюдением всех действующих в регионе санитарных предписаний.

В заповеднике также отметили, что статьи и заметки, которые участники чтений подготовят по материалам своих докладов и сообщений, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».