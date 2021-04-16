Культура

Выставка фотографий Бориса Скобельцына откроется в Печорах 29 апреля

Выставка авторских фотографий архитектора, почетного гражданина Пскова Бориса Скобельцына откроется в Музее истории города Печоры 29 апреля. Как сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте», это совместный выставочный проект с Международным центром Рерихов (Москва).

На выставке, приуроченной 100-летнему юбилею Бориса Скобельцына, представят более 100 фотографий памятников архитектуры Псковской и Новгородской областей.

Личная фототека Бориса Скобельцына насчитывает более 10 тысяч снимков - памятники архитектуры, пейзажи, народное творчество и самодеятельность, современное строительство, гражданские, сельские, историко-революционные памятники, сады и парки, старинные усадьбы и пушкинские места.

Фотоработы Бориса Скобельцына хранятся во многих музеях страны: в Эрмитаже, Государственном музее этнографии народов России, Музее архитектуры имени Щусева в Москве и других.