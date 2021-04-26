Культура

Выставка плакатов открылась в Псковском колледже искусств к Дню Победы

Выставка плакатов «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященная Дню Победы, открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

На выставке представлено 20 работ студентов первого и третьего курсов специальности «Дизайн в области культуры и искусства» и четвертого курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (руководитель - Татьяна Сайгушкина).

Работы выполнены в разных техниках: компьютерная графика, коллаж, акварель, гуашь, смешанная техника. Тема авторского высказывания, форма подачи, уровень исполнительской грамоты не ограничивались. Каждый студент мог представить свою форму выражения чувств и мыслей.

«Тема Победы остается необыкновенно важной для всех поколений, ведь это была Победа не только армии и флота, а всего народа. День Победы - это гордость за родных, за дедов и прадедов, за тех, кто воевал на фронте, кто был в блокадном Ленинграде, работал в тылу, поднимал страну из разрухи, - подчеркнули в колледже искусств. - Обращаясь к военной тематике, современные молодые художники пробуют заглянуть в историю, а их живописные произведения – дань памяти героям Отечества».