Культура

Концерт «На страже мира» пройдет на горе Соколиха 12 июня

Концерт «На страже мира» пройдет на горе Соколиха в Псковском районе при поддержке Минкульта 12 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Концерт, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, исполнит губернаторский симфонический оркестр.

Кроме того, в начале июня состоятся Дни пушкинской поэзии и русской культуры. «Их формат еще обсуждается, но абсолютно точно, что они пройдут и на площадке города Пскова, и на площадке Пушкинских Гор», - отметил глава региона.

«На середину июня запланирована 25-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, - продолжил Михаил Ведерников. - Благодаря ей Псковскую область нередко сравнивают с турецкой Каппадокией. Формат также еще обсуждается. По возможности сам постараюсь приехать в Великие Луки и принять участие в этом замечательном мероприятии».

Во второй половине июля состоится кинофестиваль «Западные ворота». На него пригласили представителей Нидерландов, Германии, Швеции, Польши, Норвегии и Дании. «Откроет фестиваль фильм "Учености плоды" Игоря Угольникова. Напомню, он снимался у нас в Пушкинских Горах», - рассказал Михаил Ведерников.

31 июля и 1 августа пройдет празднование 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в полоцкой летописи. «Событие уникальное, и мы готовим большую и насыщенную культурную программу», - отметил губернатор.

В конце августа планируется проведение «Музыки на воде» в Пскове. «В прошлом году мероприятие было исключительно ярким. Думаю, со временем оно может стать одной из узнаваемых визитных карточек нашего региона», - добавил Михаил Ведерников.