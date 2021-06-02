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Культура

Ремонтные работы начались в пещерах Псково-Печерского монастыря

03.06.2021 08:55|ПсковКомментариев: 0

Ремонтные работы начались в Богомзданных пещерах Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: инстаграм-аккаунт организации

Специалисты занимаются укреплением кирпичной кладки склепов вблизи храма Воскресения Словущего. Со временем в каменных оградах, закрывающих захоронения, в результате осадки основания образовались глубокие трещины. Существовала угроза их обрушения.

В настоящее время провели демонтаж аварийных участков стен, разработали решения по укреплению основания.

Теги: #Псково-Печерский монастырь #ремонт #пещеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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