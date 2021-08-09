Культура

Археологические находки сезона станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Во вторник, 10 августа, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Археологические находки сезона». Какие важные находки сделаны в нынешнем сезоне, на каких раскопах сейчас работают псковские археологи, что дали исследования на реконструируемой улице Поземского, расскажет директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Начало в 11.30. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.