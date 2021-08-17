Культура

Выставка школы искусств впервые открылась в псковском Центре туризма

Выставка работ в технике эстамп художественного отделения Детской школы искусств открылась в Центре туризма и творческих индустрий в Пскове сегодня, 17 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Увидеть выставку жители и гости города могут по адресу: улица Георгиевская, 4. Она будет бесплатно работать в течение двух недель.

Эстамп еще называют графическим искусством. Печатной графикой в Детской школе искусств в Пскове занимаются с 2000 года.

Заведующая художественным отделением школы Наталья Яблочкина пояснила корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что для создания одной работы сначала делают печатную форму на дереве, картоне или линолеуме. После чего при помощи станка наносят оттиск на бумагу.

«Эстамп имеет особенное качество - тиражность. С одной доски можно снять большое количество практически одинаковых экземпляров», - заметила она.

Это первая выставка школы в туристическом центре. «Сегодня у нас особенный день: был сделан первый шаг нашего сотрудничества, теперь я надеюсь на дальнейшую работу с коллегами из Детской школы искусств», - отметил на открытии выставки руководитель городского туристического центра Андрей Поляков.

Надежду на продолжение партнерских отношений выразил и директор Детской школы искусств Константин Васильев. По его словам, школа планирует в 2022 году организовать целый цикл из шести выставок в техниках эстампа. При этом в будущие выставки войдут работы и взрослых мастеров города Пскова.

«Уверен, что Центр туризма и творческих индустрий будет культурообразующим звеном, где будет кипеть культурная жизнь Пскова», - выступил он на открытии выставки.