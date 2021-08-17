Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
рассчитайся по порядку!
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Культура 17.08.2021 09:520 Псковский писатель Игорь Смолькин отмечает 60-летие 17.08.2021 18:300 Библиотекари выяснили, почему почетного гражданина Пскова не приняли в пионеры 17.08.2021 17:560 «Проушина от ворот выломана»: неизвестные вторглись в усадьбу Строгановых в Волышово 17.08.2021 17:270 Выставка школы искусств впервые открылась в псковском Центре туризма 17.08.2021 15:300 Псковичей приглашают к участию в фотокроссе «Не бойся, я с тобой!» 17.08.2021 14:120 Псковичей приглашают на осенины в Бугрово
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 10.08.2021 08:5017 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 11.08.2021 10:553 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 12.08.2021 15:4717 Как я обманом ревакцинировалась 15.08.2021 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка школы искусств впервые открылась в псковском Центре туризма

17.08.2021 17:27|ПсковКомментариев: 0

Выставка работ в технике эстамп художественного отделения Детской школы искусств открылась в Центре туризма и творческих индустрий в Пскове сегодня, 17 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Увидеть выставку жители и гости города могут по адресу: улица Георгиевская, 4. Она будет бесплатно работать в течение двух недель. 

Эстамп еще называют графическим искусством. Печатной графикой в Детской школе искусств в Пскове занимаются с 2000 года.  

Заведующая художественным отделением школы Наталья Яблочкина пояснила корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что для создания одной работы сначала делают печатную форму на дереве, картоне или линолеуме. После чего при помощи станка наносят оттиск на бумагу.

«Эстамп имеет особенное качество - тиражность. С одной доски можно снять большое количество практически одинаковых экземпляров», - заметила она. 

 

Это первая выставка школы в туристическом центре. «Сегодня у нас особенный день: был сделан первый шаг нашего сотрудничества, теперь я надеюсь на дальнейшую работу с коллегами из Детской школы искусств», - отметил на открытии выставки руководитель городского туристического центра Андрей Поляков. 

Надежду на продолжение партнерских отношений выразил и директор Детской школы искусств Константин Васильев. По его словам, школа планирует в 2022 году организовать целый цикл из шести выставок в техниках эстампа. При этом в будущие выставки войдут работы и взрослых мастеров города Пскова. 

«Уверен, что Центр туризма и творческих индустрий будет культурообразующим звеном, где будет кипеть культурная жизнь Пскова», - выступил он на открытии выставки.

Теги: #администрация Пскова #выставка #дети #творчество #детская школа искусств #центр туризма и творческих индустрий
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 62 человека
17.08.2021, 18:560 В Новосокольниках будут судить одного из двух мужчин, насмерть избившего пенсионерку 17.08.2021, 18:520 Псковский суд оставил под стражей бывшего главного судебного пристава Петербурга 17.08.2021, 18:310 Вице-президент Афганистана объявил войну талибам 17.08.2021, 18:300 Библиотекари выяснили, почему почетного гражданина Пскова не приняли в пионеры
17.08.2021, 18:152 Псковский зооприют «тонет» в долгах 17.08.2021, 18:090 Пряник стал сотрудником МЧС в Туле. ФОТО 17.08.2021, 18:000 Женщина пожаловалась на зарастание дорог между деревнями в Пустошкинском районе 17.08.2021, 17:560 «Проушина от ворот выломана»: неизвестные вторглись в усадьбу Строгановых в Волышово
17.08.2021, 17:441 Владимир Зубов: Чиновники не должны «вытаскивать» регион за счет федеральных средств 17.08.2021, 17:370 Объявлены победители регионального этапа конкурса «Лидеры XXI века» 17.08.2021, 17:270 Выставка школы искусств впервые открылась в псковском Центре туризма 17.08.2021, 17:141 Более 80% сотрудников Сбера вакцинировались в Псковской области
17.08.2021, 17:001 Интерактив: Пешеходный переход можно пересечь только вброд 17.08.2021, 16:470 Облизбирком зарегистрировал список «Новых людей» на выборы в региональный парламент 17.08.2021, 16:450 Бизнес-эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки отразится на псковских предпринимателях 17.08.2021, 16:400 Реплика Донецкого: Чай на столе от Виктора Цоя
17.08.2021, 16:270 Интеллектуально-досуговое мероприятие «Твой ход» проведут для молодежи Пскова 17.08.2021, 16:155 Роспотребнадзор анонсировал разработку пятой вакцины от коронавируса 17.08.2021, 16:030 «Свинки, они и в Африке свинки!»: великолучане возмущены выброшенной на окраине города «просрочкой» 17.08.2021, 15:510 Девять единиц гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю
17.08.2021, 15:440 «Эхономика»: Может ли Псковская область похвастаться динамичным восстановлением экономики? ВИДЕО 17.08.2021, 15:331 «Тазики и плесень»: в многоквартирном доме в Середке несколько лет протекает крыша 17.08.2021, 15:300 Псковичей приглашают к участию в фотокроссе «Не бойся, я с тобой!» 17.08.2021, 15:210 Ситуацию с долгами за поставленные дрова обсудил с арендаторами двух районов Александр Котов
17.08.2021, 15:210 В Пскове начинаются работы по устройству нового кольца 17.08.2021, 15:110 Спрос на летний отдых в санаториях Псковской области вырос на 63% 17.08.2021, 15:006 Владимир Зубов оценил намерения ФАС провести проверку цен в торговых сетях 17.08.2021, 15:000 Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 18 августа
17.08.2021, 14:430 Четырех кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрировала великолукская ТИК 17.08.2021, 14:360 «Гонки по вертикали»: Десять к одному 17.08.2021, 14:360 В Печорах эксгумируют останки немецких солдат 17.08.2021, 14:241 Судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля
17.08.2021, 14:120 Псковичей приглашают на осенины в Бугрово 17.08.2021, 14:004 Большинство опрошенных россиян поддержало предложение продавать крепкий алкоголь с 21 года 17.08.2021, 13:460 Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мертв 17.08.2021, 13:343 Псковичка взяла кредит после звонка мошенника и лишилась почти 2 млн рублей
17.08.2021, 13:230 Льготную ипотеку в России начнут выдавать еще одной категории семей 17.08.2021, 13:072 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя 17.08.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым 17.08.2021, 12:510 Экс-начальника отделения почтовой связи в Стругокрасненском районе наказали за присвоение денег
17.08.2021, 12:434 Готовность более 40 тысяч школ к учебному году проверит «Единая Россия» 17.08.2021, 12:331 Число желающих работать на «удаленке» выросло в Псковской области 17.08.2021, 12:251 Ливень с сильным ветром и градом накроет Псковскую область 17 августа 17.08.2021, 12:182 Начался ремонт улицы Коммунальной в Пскове
17.08.2021, 12:124 Псковичам предлагают собрать ребенка в школу на «Школьном базаре» 17.08.2021, 12:060 Более 10 аварийных строений снесут в гдовском Смуравьево-2 17.08.2021, 11:550 Житель Новосокольнического района забрался в чужую квартиру и украл шампунь 17.08.2021, 11:440 Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Музыка на воде» в Пскове
17.08.2021, 11:350 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 628 17.08.2021, 11:160 «Эхономика»: Может ли Псковская область похвастаться динамичным восстановлением экономики? 17.08.2021, 11:000 Псковская школа боевых искусств приглашает на занятия детей и взрослых 17.08.2021, 10:520 Новых подрядчиков будут искать для строительства ФОКОТов в Стругах Красных и Писковичах
17.08.2021, 10:410 Псковских охотников проверили на факт ношения оружия в состоянии опьянения 17.08.2021, 10:270 В центре города открылся офис одного из ведущих туроператоров Пскова 17.08.2021, 10:230 Великолучанина оштрафовали за строительство часовни-купели в Изборске 17.08.2021, 10:034 Водоснабжение могут временно приостановить в нескольких домах Пскова
17.08.2021, 09:591 Столкновение ВАЗа и «Шевроле» мешает движению на улице Труда в Пскове 17.08.2021, 09:520 Псковский писатель Игорь Смолькин отмечает 60-летие 17.08.2021, 09:380 Владимир Путин наградил трех великолукских медиков 17.08.2021, 09:271 Жители СЗФО назвали важное качество сотрудника для получения высокой зарплаты
17.08.2021, 09:150 Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе 17.08.2021, 09:140 Добровольцы помогали тушить загоревшуюся баню в Печорском районе 17.08.2021, 09:070 17 августа в Псковской области ожидается сильный дождь 17.08.2021, 09:050 Минпросвещения пообещало начать учебный год в очном формате
17.08.2021, 09:020 Два автомобиля подожгли в Псковской области 17.08.2021, 08:480 Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от очередного визита в Псков 17.08.2021, 08:332 Эксперт рассказала о постковидном синдроме у пациентов 17.08.2021, 08:150 Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19
17.08.2021, 08:000 В России планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году 17.08.2021, 07:451 Почти 125 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 17.08.2021, 07:300 Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое 17.08.2021, 07:155 Фестиваль Crescendo возвращается в Псков
17.08.2021, 07:000 105 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.08.2021, 23:5913 Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга 16.08.2021, 23:120 В Острове пропал 34-летний мужчина 16.08.2021, 22:300 На городском пляже в Пскове прошел турнир по волейболу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.