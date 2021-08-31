Юбилейный концерт коллектива «Русские узоры» пройдет в Пскове

Юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» состоится в Пскове 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в коллективе.
«Заслуженный коллектив народного творчества "Театр танца "Русские узоры" отмечает свой юбилей - коллективу 50 лет! Поэтому осенью 2021 года пройдет цикл разноплановых мероприятий к юбилейной дате», - рассказали в коллективе.
По словам организаторов, откроет юбилейный цикл масштабный праздничный концерт в Зеленом театре, в котором примут участие лучшие солисты и коллективы города и области:
- Заслуженные артисты России Александр Либ и Марина Курчавова
- Ансамбль русской музыки «Псков»
- Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор»
- Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева
- Вокальная группа «АртМастер»
- Народный коллектив молодёжный музыкальный театр «Трубадур» из города Великие Луки
- Коллектив спортивного танца «Элегия»
- Продюсерский центр «Королев Production»
- Ансамбль «Голубые молнии».
«В процессе деятельности театра танца "Русские узоры" творческая дружба с коллективами области рождала немалое количество совместных проектов, раскрывших самобытный неповторимый характер каждого исполнителя. Вся яркая палитра деятельности "Русских узоров" и друзей коллектива объединилась в юбилейной программе. Увидеть ее зрители смогут в Зеленом театре 18 сентября в 15.00», - подчеркнули организаторы мероприятия.
Билеты можно купить на официальном сайте и в кассе Дома офицеров.
Возрастная категория мероприятия 6+.