Культура

Юбилейный концерт коллектива «Русские узоры» пройдет в Пскове

Юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» состоится в Пскове 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в коллективе.

«Заслуженный коллектив народного творчества "Театр танца "Русские узоры" отмечает свой юбилей - коллективу 50 лет! Поэтому осенью 2021 года пройдет цикл разноплановых мероприятий к юбилейной дате», - рассказали в коллективе.

По словам организаторов, откроет юбилейный цикл масштабный праздничный концерт в Зеленом театре, в котором примут участие лучшие солисты и коллективы города и области:

Заслуженные артисты России Александр Либ и Марина Курчавова

Ансамбль русской музыки «Псков»

Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор»

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева

Вокальная группа «АртМастер»

Народный коллектив молодёжный музыкальный театр «Трубадур» из города Великие Луки

Коллектив спортивного танца «Элегия»

Продюсерский центр «Королев Production»

Ансамбль «Голубые молнии».

«В процессе деятельности театра танца "Русские узоры" творческая дружба с коллективами области рождала немалое количество совместных проектов, раскрывших самобытный неповторимый характер каждого исполнителя. Вся яркая палитра деятельности "Русских узоров" и друзей коллектива объединилась в юбилейной программе. Увидеть ее зрители смогут в Зеленом театре 18 сентября в 15.00», - подчеркнули организаторы мероприятия.

Билеты можно купить на официальном сайте и в кассе Дома офицеров.

Возрастная категория мероприятия 6+.