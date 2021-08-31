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Культура

Юбилейный концерт коллектива «Русские узоры» пройдет в Пскове

01.09.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

Юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» состоится в Пскове 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в коллективе.

«Заслуженный коллектив народного творчества "Театр танца "Русские узоры" отмечает свой юбилей - коллективу 50 лет! Поэтому осенью 2021 года пройдет цикл разноплановых мероприятий к юбилейной дате», - рассказали в коллективе.

По словам организаторов, откроет юбилейный цикл масштабный праздничный концерт в Зеленом театре, в котором примут участие лучшие солисты и коллективы города и области:

  • Заслуженные артисты России Александр Либ и Марина Курчавова
  • Ансамбль русской музыки «Псков»
  • Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор»
  • Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева
  • Вокальная группа «АртМастер»
  • Народный коллектив молодёжный музыкальный театр «Трубадур» из города Великие Луки
  • Коллектив спортивного танца «Элегия»
  • Продюсерский центр «Королев Production»
  • Ансамбль «Голубые молнии».
«В процессе деятельности театра танца "Русские узоры" творческая дружба с коллективами области рождала немалое количество совместных проектов, раскрывших самобытный неповторимый характер каждого исполнителя. Вся яркая палитра деятельности "Русских узоров" и друзей коллектива объединилась в юбилейной программе. Увидеть ее зрители смогут в Зеленом театре 18 сентября в 15.00», - подчеркнули организаторы мероприятия.

Билеты можно купить на официальном сайте и в кассе Дома офицеров.

Возрастная категория мероприятия 6+.

Теги: #концерт #танцы #Русские узоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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