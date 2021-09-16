Культура

Псковичей приглашают на онлайн-встречи с современными писателями

Псковичей приглашают на пять онлайн-встреч с современными писателями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

«22 сентября читающая Россия встречает новый сезон литературно-просветительского проекта "Большая книга – встречи в провинции". Это совершенно уникальный проект о современной литературе, который полезен всем: писателям дает возможность познакомиться со своими читателями по всей стране, читателям - открыть для себя лучшие образцы современной отечественной литературы», - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Проект программы 2021 года предполагает пять онлайн-встреч с писателями-финалистами и лауреатами премии «Большая книга». Среди них – Евгений Водолазкин, Анна Матвеева, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Михаил Гиголашвили, Юрий Буйда, Марина Степнова, Алексей Варламов и многие другие мастера современной прозы.

Основной акцент обсуждений – книжные герои и время, в котором они живут.

Встречи будет транслироваться в псковской областной библиотеке по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2.

С программой трансляций можно ознакомиться по ссылке.