Культура

«Михайловское» приглашает на «Сказку о Салтане и Гвидоне…»

На спектакль «А.С. Пушкин. Сказка о Салтане и Гвидоне», который артисты театра «Пушкинская школа» не смогли показать этой осенью в Псковской области «вживую», сегодня, 14 ноября, приглашает интернет-пользователей Государственный музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в музее.

Напомним, гастроли труппы под началом народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера были запланированы на период с 1 по 10 октября, но состоялись лишь частично — из-за внезапно обострившейся эпидситуации в регионе.

Сцена из спектакля «Сказка о Салтане и Гвидоне…».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее добавили, что этот спектакль Владимира Рецептера (автор постановки) и Дениса Волкова (режиссер-ассистент) — одна из самых любимых публикой работ труппы как в Пушкинских Горах, так и в северной столице. В 2016 году он получил приз зрительских симпатий Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» за «легкое, изящное и искрометное воплощение героев сказки».

«Спектакль не просто смешной — он очень радостный, что в российском искусстве случается не часто. Постановка полна смешных "придумок", оставляет впечатление блестящей актерской импровизации», - оценили в музее.

В нынешнем сентябре «Сказку о Салтане и Гвидоне…» с участием молодых артистов из второго и даже третьего набора «Пушкинской школы» Владимира Рецептера записали на пушкиногорской сцене. Спектакль можно будет посмотреть с 18.00 на официальных страницах музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях «ВКонтакте» и в Facebook, а также на официальном сайте учреждения, в разделе «Виртуальный музей → Видеоматериалы → Спектакли».

При этом музей и театр напоминают, что в ноябре в сети появятся и другие постановки из гастрольной афиши-2021, и обращаются к интернет-зрителям с просьбой делиться своими впечатлениями от просмотров, оставлять комментарии и делать перепосты видео.