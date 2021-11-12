Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с археологом Александром Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий программы Дмитрий Иванов подведет вместе с ним итоги археологического сезона, поговорит о значимых находках, обнаруженных в этом году, и о планах на следующий сезон. В каких уголках области, не считая Пскова, побывали археологические экспедиции?

Какие работы ведут археологи сейчас? Каких археологических открытий следует ожидать от предстоящей реконструкции улицы Труда? Будут ли исследовать дно реки Псковы при ремонте Советского моста? Хватает ли псковским археологам рук?