Музейного смотрителя приглашают на работу в Мирожский монастырь

Музейного смотрителя приглашает на работу Мирожский монастырь в Пскове. Об этом сообщается в сообществе «Фрески Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».
Вакансия музейного смотрителя открыта в отделе хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника.
Фото: сообщество «Фрески Пскова»
«Ждем неравнодушных, сильных духом людей. Смотритель Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря - ответственная должность в прекрасном древнем памятнике», - отмечается в сообщении.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 331535 (начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова).