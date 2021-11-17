Культура

Музейного смотрителя приглашают на работу в Мирожский монастырь

Музейного смотрителя приглашает на работу Мирожский монастырь в Пскове. Об этом сообщается в сообществе «Фрески Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Вакансия музейного смотрителя открыта в отделе хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника.

Фото: сообщество «Фрески Пскова»

«Ждем неравнодушных, сильных духом людей. Смотритель Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря - ответственная должность в прекрасном древнем памятнике», - отмечается в сообщении.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 331535 (начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова).