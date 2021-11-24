Культура

Библиотека в Пскове подготовила памятные подарки для своих посетителей

Памятные сувениры приготовила для посетителей кабинета Курбатова Псковская областная научная библиотека. В преддверии новогодних праздников каждый гость нового библиотечного пространства получит при посещении подарок – карманный календарь на 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

«Для всех желающих проводятся индивидуальные экскурсии по экспозиции кабинета. Ответим на вопросы о творческом пути Валентина Яковлевича, его произведениях; продемонстрируем адресованные библиотеке автографы в книгах писателя, а также посвящения Курбатову в изданиях его друзей и коллег», - рассказала руководитель кабинета Мария Иванова.

Напомним, открытие кабинета Курбатова в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялось 25 сентября в рамках Первых чтений памяти писателя, поэта, критика, литературного и общественного деятеля Валентина Курбатова. Среди экспонатов кабинета: личные вещи писателя, издания его литературных и критических работ из фонда библиотеки, а также часть книг, которые Валентин Курбатов подарил библиотеке. Всего он передал в фонды около 3000 книг; в кабинете представлено более 500 изданий с дарственными надписями и пожеланиями от друзей. Это художественная проза, публицистика, поэзия, литературные исследования, философские произведения и многое другое.

Библиотека находится на улице Профсоюзной, 2 в Пскове.