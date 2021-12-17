Культура

Мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского пройдут в Псковской области

Выставочно-просветительское мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, пройдет 19 декабря в Печорах и 20 декабря в Пскове с участием митрополита Псковского и Порховского Тихона. Также к обсуждению планирует присоединиться замминистра культуры РФ Алла Манилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Запланированы торжественное открытие выставки «Путь к вере: Достоевский, его герои и великие читатели» государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, а также пленарное заседание «Достоевский и мировая христианская культура».

Для участия в мероприятиях необходимо предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания, а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учету медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения мероприятия.