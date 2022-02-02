Культура

Возможность создания памятника псковским «афганцам» обсудят на круглом столе

Возможность создания памятника псковским «афганцам» обсудят участники круглого стола в библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской области сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Фото: пресс-служба ПОУНБ

Круглый стол «Не забыть нам, тебя Афган…», посвященный Дню воина-интернационалиста, состоится 10 февраля в 15.00 в Региональном центре президентской библиотеки на улице Профсоюзной, 2, (кабинет 214).

Речь пойдет об увековечивании памяти воинов, погибших в Афганской войне, в том числе о проблемах создания памятника псковским «афганцам».

В работе круглого стола примут участие воины-интернационалисты - ветераны Афганской и Чеченских войн, представители администрации Псковской области и органов местного самоуправления, десантно-штурмового объединения, разведчиков-спецназовцев, полка военно-транспортной авиации, морских пограничников, областного военкомата, пограничного управления. К обсуждению присоединятся педагоги Пскова, Псковского и Печорского районов.

Планируется прямое включение из Москвы заместителя председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадия Шорохова.

«В Афганской войне принимали участие почти 2000 псковичей. 63 из них ушли в вечность. Всех погибших земляков поименно вспомнила заведующая отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки Елена Киселева, посвятив им книгу "Они не вернулись из боя"», - напомнили в пресс-службе библиотеки. Кроме того, библиотека выпустила указатель рекомендованной литературы по теме Афганской войны.

Круглый стол пройдет в этом году уже в десятый, юбилейный раз. Организаторы встречи - всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», ДОСААФ России и отдел краеведческой литературы библиотеки

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