Культура

Псковичей приглашают показать свои таланты известным режиссерам и актерам

Псковские театральные коллективы приглашают для участия в XII Всероссийском фестивале «Табуретка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Принять участие в фестивале могут детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные). Возраст участников – до 18 лет включительно.

Фестиваль проходит в три этапа. Подача заявок на участие проводится с 1 марта по 1 июля. Затем следует отборочный тур – с 1 июня по 5 августа. В отборочном туре видеозаписи спектаклей будет оценивать жюри, состоящее из известных театральных деятелей России. Финал фестиваля пройдет осенью в Санкт-Петербурге.



Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» – это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города, отметили в администрации.



Организаторами фестиваля являются Ассоциация «Проект «Культура» и Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Поддержку проекту оказывают комитет по культуре и комитет по образованию Санкт-Петербурга.



Ознакомиться с регламентом можно на сайте фестиваля. Все новости, обсуждение спектаклей и голосования можно увидеть в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» или на сайте.