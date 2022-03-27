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Культура

На театральной неделе в псковском колледже показали вербатим

29.03.2022 09:13|ПсковКомментариев: 0

Театральная неделя, посвященная Дню работника культуры и Международному Дню театра, прошла в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 21 по 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В неделе творчества приняли участие студенты специальности «Социально-культурная деятельность» и специализации «Театральное творчество».  числе зрителей были студенты колледжа, родители и абитуриенты, студентов 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность» по дисциплине «Сценическое движение и танец», преподаватель Ирина Алексеева.

Студентка 3 курса Анжелика Ошека представила зрителям свою дипломную работу – концертную тематическую программу «Неиссякаемый источник чудес», посвященную Дню работника культуры. Она объединила ветеранов педагогического труда отрасли и современное студенчество.

Студенты 2 курса специализации «Театральное творчество» под руководством мастера курса Александра Суховского продемонстрировали свои навыки и умения в сценическом движении и пластике по системе «Биомеханика» Всеволода Мейерхольда. Спектакль, основанный на интервью простых людей – вербатим – зрители увидели и оценили на показе по дисциплине «Актерское мастерство». В программе показа по сценической речи звучали стихи русских и европейских поэтов эпохи романтизма.

Закрытие театральной недели было ознаменовано творческим показом студентов выпускного театрального курса «Театр слова». Представленный чтецкий спектакль по произведениям И. Бунина, Н. Тэффи является дипломной постановкой студенток Владиславы Гущенковой, Северины Комиссаровой и Валерии Петровой, мастер курса – Людмила Масленникова.

Все участники насыщенной событиями театральной недели высоко оценили возможность представить зрительской аудитории свои творческие работы в формате реального времени, заметили в колледже. 

Теги: #псков #спектакль #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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