Культура

Санитарный период в «Михайловском» окончен

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершается санитарный период, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Завтра, в четверг, 1 декабря, мемориальные музеи-усадьбы, равно и музейный комплекс «Пушкинская деревня» возобновят свою работу в режиме, обычном для зимне-весеннего сезона. Посетителей будут принимать с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника, в музее «Пушкинская деревня» и Ремесленном центре в деревне Бугрово — кроме понедельника и вторника.

«Последние штрихи». Перед визитом первых посетителей после санитарных дней. Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Кроме того, каждый последний вторник месяца в Пушкинском Заповеднике — санитарный день.

В «Михайловском» также анонсировали несколько новых выставок, которые откроются для жителей и гостей Псковской области уже к этим выходным. Это экспозиция «Рыцари слова» из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля под эгидой Ассоциации литературных музеев и выставка детских рисунков из собрания Художественного музея «Арт-Донбасс» (Донецк).