Культура

В библиотеке отпраздновали 45-летие писательского успеха автора «Красной Шапочки из Пскова»

Творческий вечер члена Союза писателей России Татьяны Дубровской «Псков – родина души моей» и презентация её нового сборника стихотворений «Проходя близ моря Галилейского» прошел в Центральной городской библиотеке Пскова.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Первым перед собравшимися выступил филолог Александр Егоров. Он подробнейшим образом проанализировал стихотворение Татьяны Дубровской «Проходя близ моря Галилейского», чтобы раскрыть читателям её творческий метод и основные механизмы её поэтики.

По мнению Александра Егорова, главная тема в творчестве Татьяны Дубровской – это инициация, физическое изменение героя в процессе постижения чего-то нового.

«Дубровская – это поэт метафизик», - сказал он, её стихотворения, по словам Александра Егорова, «выбрасывают в бесконечность», как у Брюсова. Она «сшивает время и пространство», поэтому её основной приём, по мнению филолога, это зевгма. Татьяна Дубровская, объяснил филолог, использует слова одновременно и в прямом, и в переносном значении, а также относится ко злу как к чему-то, что существует только из-за попущения высших сил («зло у неё не имеет собственного веса»).

Если же руководствоваться классификацией Марины Цветаевой, то Татьяна Дубровская – это «поэт круга», утверждает Александр Егоров, поскольку она всегда равна самой себе и в самом начале своего творчества обрела тот поэтический язык, которому остаётся верна.

Сама Татьяна Дубровская сказала, что потрясена всем сказанным и рассказала своим многочисленным поклонникам, как она познакомилась с Библией, поскольку рассказ об этом она так и не дописала. Случилось это в начале семидесятых годов прошлого века на лекции по научному атеизму, когда однокурсница показала Татьяне под столом завёрнутую в газету «глыбу», которая начиналась так же, как «Фиеста» Хемингуэя. Татьяна Дубровская выпросила у подруги эту книгу почитать, а потом вынуждена была прятаться с ней в душевой комнате, опасаясь, что соседка по общежитию («комсомолка, спортсменка и просто красавица») настучит на неё куда следует.

«Это была любовь с первого слова», - подытожила Татьяна Дубровская, объясняя тем самым, почему в её стихах столько реминисценций из Ветхого Завета.

А потом она прочла собравшимся в библиотеке несколько своих стихотворений. А герой её знаменитого рассказа «Маэстрик», лауреат многочисленных конкурсов псковский композитор Борис Федотов исполнил на пианино три созвучных её поэзии пьесы собственного сочинения под названием «Библейский триптих».

Поскольку Татьяна Дубровская много лет преподаёт в Псковской детской музыкальной школе имени Римского-Корсакова, самый большой букет ей вручили от директора этой школы, а её творческий вечер в библиотеке на Конной украсили и другие ученики прославленного псковского писателя. Например, юные вокалистки Ефросинья и Александра Танцурины спели «Рождественскую песню», написанную Борисом Федотовым на стихи Татьяны Дубровской.

Повесть Татьяны Дубровской «Красная шапочка из Пскова» (1980) была издана сначала трёхмиллионным тиражом, которого оказалось мало, поэтому через пять лет московское издательство «Современник» выпустило дополнительно 150 тысяч экземпляров.

Татьяна Дубровская родилась в деревне Поляково Красногородского района Псковской области. Дед по матери взял пушкинскую фамилию – Дубровский, ведь по семейному преданию, один из предков писательницы был современником и собеседником Пушкина.