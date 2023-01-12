Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Хелависой - лидером фолк-рок группы «Мельница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Выпуск пройдет в необычном для нас формате — действие будет разворачиваться не в студии, а… в Большом концертном зале филармонии и в одной из гримерок. А гостем программы станет автор песен, музыкант, вокалистка, лидер фолк-рок группы «Мельница» Наталья О'Шей. Конечно, поклонникам более привычно называть ее Хелависой.

5 января «Мельница» выступила в Пскове с программой «Сердце Ястреба. Рождество». Перед концертом Наталья Андреевна согласилась пообщаться с ведущим программы «Квартирник» Дмитрием Ивановым. Они поговорили о «пластиковом» творчестве, о самых запоминающихся подарках от поклонников и летних музыкальных фестивалях. Также Хелависа рассказала о своих будущих книгах и дала советы молодым музыкантам — как творить и быть знаменитым.

Эксклюзивное интервью с Натальей О'Шей и лучшие песни «Мельницы» доступно и на частоте 102.6 FM.