Культура

Светлана Мельникова поздравила сотрудников музея и коллег из других городов с профессиональным праздником

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила сотрудников музея и коллег из других городов с профессиональным праздником – Днем музеев. В своей поздравительной речи она отметила, что Псковский музей-заповедник сейчас переживает один из самых главных и замечательных периодов – музейное строительство, и выразила надежду, что впереди музей ждет большое и яркое будущее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Я абсолютно убеждена, что те люди, которые выбрали для себя музейную жизнь, – это по-настоящему счастливые люди. Ведь каждый раз идти на работу, понимая, что тебя там ждет очень разное, но всегда интересное, – очень здорово. Музейная жизнь рождает необыкновенные чудеса, но и ставит перед нами тяжелые вопросы. Все это требует от нас быстрых, порой очень нестандартных решений. И я искренне рада видеть, что мы с этим успешно справляемся, – подчеркнула Светлана Мельникова. – С праздником, счастливый музей!»

Международный день музеев отмечается 18 мая. Праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в мае 1977 года. Музейное сообщество почувствовало необходимость создать особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру. Этим событием и стал Международный день музеев.

Напомним, что сегодня в честь праздника посещение всех объектов Псковского музея-заповедника бесплатно.