Культура

Изборский музей-заповедник получил от «Яндекса» статус «Хорошее место»

Государственный музей-заповедник «Изборск» получил отметку «Хорошее место» в Яндекс.Картах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Награда вручается организациям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Победители получают специальную отметку в карточке компании в Яндексе, а также наклейку, которую можно наклеить на дверь или витрину. Наклейку разместили у входа в выставочный зал.

Аналогичную награду также получило и музейное кафе «Блинная», ранее уже вошедшее в десятку лучших предприятий общественного питания Псковской области.

«Хотим выразить огромную благодарность всем гостям нашего музея, которые поделились мнением о посещении Изборска. Благодаря обратной связи от вас мы становимся только лучше!» - добавили в музее.

Ранее такую отметку получил Псковский музей-заповедник.