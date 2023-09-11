Культура

Дегустация тыквенного сока из музейных тыкв пройдет в усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино

День сока будет отмечаться 16 сентября. Это популярный праздник, который отмечают в разных странах мира. Его основная цель – популяризация сока как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этот день, 16 сентября, в 12:00 сотрудники мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской приглашают жителей и гостей Пскова и области провести этот солнечный осенний выходной в усадьбе Корвин-Круковских и присоединиться к событию. На празднике можно будет не только поделиться своими рецептами приготовления полезнейших соков, но и предложить их на дегустацию.

Гостей праздника ждут интерактивно-развлекательная программа от аниматора Ирины Риссамакиной, мастер-класс по изготовлению стаканчиков для сока от Надежды Лебедевой, дегустация тыквенного сока из музейных тыкв от Светланы Белюковой, а также интерактивная экскурсия по выставке «Молодые ученые – будущее России».

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Место встречи: мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской (Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино).