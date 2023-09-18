Культура

Театрализованную программу организуют в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше 23 сентября

Театрализованная программа «Осень в дворянской усадьбе» состоится в музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района 23 сентября в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках программы зрители увидят представление «В гостях у Огарёвых», которое погрузит в атмосферу осенней дворянской усадьбы.

«Владелица имения София Михайловна поведает о Вечаше, поделится тонкостями ведения хозяйства. Гости узнают, чем увлекались и как проводили свободное время семьи поместных дворян. Гостеприимная владелица имения угостит участников ароматным чаем с мятой, липовым цветом и зверобоем, а также яблокам из местного сада», – рассказали в музее.

Крестьянские девушки расскажут об осенних работах в усадьбе и развлекут народными играми.

Место встречи: мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, п/о Которск, деревня Вечаша).