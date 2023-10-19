Erid: Kra23zpwx
Андрей Носков приглашает псковичей на спектакль «Парфюмер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Спектакль пройдет 25 октября на сцене БКЗ Филармонии в Пскове.
«Грандиозная игра с мощнейшей энергетикой и невероятными перевоплощениями позволит зрителю полностью погрузиться в атмосферу Парижа 18 века со всей его красотой и неприглядностью, вызывая неприязнь и восхищение одновременно», – рассказали о спектакле организаторы.
Билеты можно приобрести онлайн по ссылке.
Возрастное ограничение 16+
Реклама: ООО «МОИ БИЛЕТЫ»
Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22А, офис 1
ОГРН 1195321004350