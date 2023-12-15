Культура

Виртуальные выставки «Михайловского» отмечены специалистами «Медиалогии» как лучший инфоповод-2023

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» удостоен диплома за лучший инфоповод 2023 года. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, награждение состоялось в ходе панельной дискуссии «Музей в цифровой среде» на образовательной сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты», организованной в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

Фото здесь и далее музей-заповедник Михайловское»

Таким информационным поводом специалисты компании «Медиалогия», которые определяют Медиаиндекс учреждений и федеральных музеев, сочли создание цикла цифровых фотовыставок из архивов Пушкинского Заповедника. Публикации, удостоенные столь серьёзного признания, были подготовлены сотрудниками музея к 120-летию со дня рождения легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко и размещены в официальных сообществах учреждения в социальных сетях.

Редкие архивные фото, рассказывающие о послевоенном восстановлении Михайловского, о создании и открытии музея в Тригорском, о многих других страницах истории заповедника и о его людях, привлекли значительное внимание пользователей Интернета. Посетителями этих виртуальных выставок в феврале завершающегося года стали десятки тысяч человек. Всё это, ожидаемо, нашло соответствующее отражение в прессе.

Создание подобных виртуальных экспозиций при всей их внешней скромности в музее считают чрезвычайно важной работой: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без "посредничества" электронных средств коммуникации».