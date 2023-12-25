Культура

О культурном наследии и археологии поговорили в музее-заповеднике «Изборск»

В палате православной веры и русской словесности музея-заповедника «Изборск» прошла XVII научно-практическая конференция «Изборск и его округа», где участники рассмотрели разнообразные темы по истории, археологии и культурному наследию Изборского края с древнейших времен до наших дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В программе конференции было заявлено два заседания, утреннее и вечернее, и 16 докладов (включая два стендовых). Три доклада программы подготовлены научными сотрудниками музея-заповедника «Изборск».

С приветственным словом к участникам форума обратилась директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, которая поблагодарила всех приехавших в Изборск докладчиков за участие и посвятила конференцию недавно умершему изборскому историку Борису Бугрову. Собравшиеся в зале исследователи почтили память краеведа минутой молчания.

Затем директор провела небольшую презентацию выставочного плана музея-заповедника «Изборск» на будущий 2024 год.

Среди прозвучавших в докладах темах – древняя традиция погребения иноков Псково-Печерского (по певческой рукописи начала XVI века); судьба изборского просветителя Александра Макаровского и его учебника истории для русских детей Эстонии; имущественные споры в Никольской церкви Порховской крепости (по материалам 1-й пол. XIX века); история Первой мировой и Гражданской войн на территории Псковской губернии; Изборск как памятник всемирного наследия; результаты археологических раскопок и другие актуальные сюжеты изучения Изборска и его округи.

В финале утреннего заседания состоялась также презентация сборника современной патриотической поэзии «Позывной – Россия», которую провел председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, действительный член Академии Российской словесности Игорь Смолькин.

Организаторы научного форума – министерство культуры Российской Федерации и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». По итогам будет издан сборник статей участников XVII научно-практической конференции «Изборск и его округа».