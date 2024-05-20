Культура

Музейный фонд Псковской области составляет свыше 900 тысяч экспонатов

902,3 тысячи экспонатов составляет общий музейный фонд Псковской области. Это на 18% больше, чем в 2012 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате со ссылкой на данные Министерства культуры Российской Федерации.

Фото Александра Елисеева

В 2022 году в Псковской области действовал 21 музей. За год их посетили более 1,5 млн человек, что на 9,2% больше, чем в 2021 году. Музеи региона организовали 495 выставочных проектов.

В области 95% музеев имеют сайты в Интернете. Познакомиться с музейными экспозициями можно при помощи виртуального тура.

В музейной сфере региона в 2022 году работали 530 научных сотрудников и экскурсоводов, а также 929 музейных работников.