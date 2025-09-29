Псковcкая обл.
Культура

Литературно-художественный вечер к 86-летию со дня рождения Курбатова прошел в Пскове

01.10.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

«Сад после дождя так нежен. Кузнечики взялись за косилки, пока трава влажна, и слышно, как торопятся переехать поле. Ласточки, только чертившие сад, вспыхивают под последним солнцем высоко-высоко. А сад уже присмирел и вслушивается в каждое падение капли с листа. И отчего-то вдруг пронзительно одиноко. Без боли, а высоко и печально, как этот полёт поднебесной ласточки.

В такой час хорошо вспоминать ушедших и, слава Богу, еще живых милых друзей. И отчего-то первыми, конечно, вспоминаются поэты, которые всегда роднее вечеру, чем прозаик…», - писатель Валентин Курбатов

Литературно-художественный вечер «Русское Слово. Здесь и сейчас, посвящённый 86-летию со дня рождения выдающегося критика, поэта, прозаика публициста Валентина Курбатова, организованный Псковским региональным отделением Союза писателей России, прошёл 29 сентября в Псковской областной научной библиотеке, носящей его имя.

В 1978 году 39-летнего Валентина Курбатова приняли в Союз писателей СССР, где он стал членом советов по критике «большого» (СССР) и «малого» (РСФСР) писательских союзов.

И как замечал в предисловии к книге «День недели» сам Валентин Курбатов: «Не знаю, почему, я всё время стеснялся, когда меня представляли "критиком“. Всё казалось, что занят чем-то другим, менее прикладным и сиюминутным. Ну, а теперь перечитал эти несколько статей и вижу, что "диагноз“ был верен. Как все критики, я не доверял слову, рождённому одним чувством, одной интуицией, и потому не был поэтом. Как все критики, я не доверял чистой мысли, жалея приносить ей в жертву сопротивляющееся сердце, и потому не был философом. Как все критики, я торопился договорить предложения до точки, не оставляя ничего на догадку и сердечное сотворчество читателей, и потому не был прозаиком…».

Друзья Валентина Курбатова, собравшиеся на вечер, поздравляли его с днём рождения и вспоминали его, а говорили о нём, как о живом - прозаике, критике, поэте, учителе, друге, и даже как о псковском домовом.

Ведущая вечера, исполняющая обязанности председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович отметила: «Вспоминаем бережно, боясь потревожить эту живую память нечаянным неловким касанием, и стараемся по крупицам собрать все те мгновения, которые он провёл с нами, чтобы полотно наших воспоминаний было бы ещё живее и ярче, чтобы хоть на какой-то самый невесомый миг мы сами смогли забыть, что не войдёт он больше своей неторопливой, но твёрдой походкой в этот зал, что не взглянет на всё происходящее с такой доброй, по-философски снисходительной к нам, суетящимся, улыбкой, что его перо не заскользит уже со скрипом по бесконечному писчему листу, создавая в его вселенной волшебные узоры из мыслей и слов, догадок и прозрений, открытий и констатаций. Вспоминаем его как создателя! Того самого Слова, которое парит теперь над нами облачной вереницей звучания своего и образом вечности, на который хочется любоваться столь долго, насколько хватит наших слов…»

Своими воспоминаниями о Валентине Курбатове поделились Вера Павлова, Заслуженный работник культуры России, долгие годы руководившая библиотекой, которая стала берегиней Курбатовского Слова, а также члены писательской организации Псковщины: Татьяна Рыжова, Валерий Мухин, Иван Иванов, Андрей Бениаминов.

В качестве подарка гостям вечера преподаватель Псковского музыкального училища Валерия Дунюшкина исполнила музыкальные композициии, а также прозвучал романс «В Михайловском», написанный на стихи Валентина Курбатова известным псковским композитором Николаем Мишуковым.

Были представлены видеозаписи с Валентином Курбатовым.

 

В завершение вечера Светлана Размыслович вручила билеты новым членам Псковской писательской организации: Николаю Горбачеву и Наталье Страховой-Хлудок, отметив, что очень почётно получить билеты принадлежности к писательскому Союзу в день рождения «собеседника века», как назвала Валентина Курбатова газета «День литературы».

«Судьба русского поэта не сверяется с пропиской. Она ищет поэта и, боюсь, договор их обоюден и поэт знает, в какую дорогу выходит, принимая на себя это звание. "Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы…" И чего же он после этого хочет от мира, от молвы и от народного кумира? И на что сетует? И кого корят потом поэты и их биографы? Всякое новое время включает несчастных гениев в свои пантеоны и кажется себе мудрее минувшего, не умея уследить за переодеванием все тех же молвы и кумиров, которых опять уже дразнит новый поэт, готовя новую мученическую главу в истории русской поэзии и новый аргумент для нестареющей толпы: "Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами!" А поэт знает, что подлинно – Бог! Бог гласит его устами. И оттого не смеет предать Его речи и не смеет сделать человеческий выбор, ибо тогда, может, и обзаведется биографией, да потеряет судьбу», - Валентин Курбатов. 
«Легче прощаться с улыбкой, так лучше помнишь…» - говорил он.

И всем казалось, что он тоже здесь, в зале, что никуда не уходил…

По материалам Псковского регионального отделения Союза писателей России 

Фотографии правительства Псковской области, Псковского регионального отделения Союза писателей России, Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова 

Пресс-портрет
Курбатов Валентин Яковлевич Прозаик, литературный критик, литературовед
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
