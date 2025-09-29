Культура

Литературно-художественный вечер к 86-летию со дня рождения Курбатова прошел в Пскове

«Сад после дождя так нежен. Кузнечики взялись за косилки, пока трава влажна, и слышно, как торопятся переехать поле. Ласточки, только чертившие сад, вспыхивают под последним солнцем высоко-высоко. А сад уже присмирел и вслушивается в каждое падение капли с листа. И отчего-то вдруг пронзительно одиноко. Без боли, а высоко и печально, как этот полёт поднебесной ласточки.

В такой час хорошо вспоминать ушедших и, слава Богу, еще живых милых друзей. И отчего-то первыми, конечно, вспоминаются поэты, которые всегда роднее вечеру, чем прозаик…», - писатель Валентин Курбатов.

Литературно-художественный вечер «Русское Слово. Здесь и сейчас, посвящённый 86-летию со дня рождения выдающегося критика, поэта, прозаика публициста Валентина Курбатова, организованный Псковским региональным отделением Союза писателей России, прошёл 29 сентября в Псковской областной научной библиотеке, носящей его имя.

В 1978 году 39-летнего Валентина Курбатова приняли в Союз писателей СССР, где он стал членом советов по критике «большого» (СССР) и «малого» (РСФСР) писательских союзов.

И как замечал в предисловии к книге «День недели» сам Валентин Курбатов: «Не знаю, почему, я всё время стеснялся, когда меня представляли "критиком“. Всё казалось, что занят чем-то другим, менее прикладным и сиюминутным. Ну, а теперь перечитал эти несколько статей и вижу, что "диагноз“ был верен. Как все критики, я не доверял слову, рождённому одним чувством, одной интуицией, и потому не был поэтом. Как все критики, я не доверял чистой мысли, жалея приносить ей в жертву сопротивляющееся сердце, и потому не был философом. Как все критики, я торопился договорить предложения до точки, не оставляя ничего на догадку и сердечное сотворчество читателей, и потому не был прозаиком…».

Друзья Валентина Курбатова, собравшиеся на вечер, поздравляли его с днём рождения и вспоминали его, а говорили о нём, как о живом - прозаике, критике, поэте, учителе, друге, и даже как о псковском домовом.

Ведущая вечера, исполняющая обязанности председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович отметила: «Вспоминаем бережно, боясь потревожить эту живую память нечаянным неловким касанием, и стараемся по крупицам собрать все те мгновения, которые он провёл с нами, чтобы полотно наших воспоминаний было бы ещё живее и ярче, чтобы хоть на какой-то самый невесомый миг мы сами смогли забыть, что не войдёт он больше своей неторопливой, но твёрдой походкой в этот зал, что не взглянет на всё происходящее с такой доброй, по-философски снисходительной к нам, суетящимся, улыбкой, что его перо не заскользит уже со скрипом по бесконечному писчему листу, создавая в его вселенной волшебные узоры из мыслей и слов, догадок и прозрений, открытий и констатаций. Вспоминаем его как создателя! Того самого Слова, которое парит теперь над нами облачной вереницей звучания своего и образом вечности, на который хочется любоваться столь долго, насколько хватит наших слов…»

Своими воспоминаниями о Валентине Курбатове поделились Вера Павлова, Заслуженный работник культуры России, долгие годы руководившая библиотекой, которая стала берегиней Курбатовского Слова, а также члены писательской организации Псковщины: Татьяна Рыжова, Валерий Мухин, Иван Иванов, Андрей Бениаминов.

В качестве подарка гостям вечера преподаватель Псковского музыкального училища Валерия Дунюшкина исполнила музыкальные композициии, а также прозвучал романс «В Михайловском», написанный на стихи Валентина Курбатова известным псковским композитором Николаем Мишуковым.

Были представлены видеозаписи с Валентином Курбатовым.

В завершение вечера Светлана Размыслович вручила билеты новым членам Псковской писательской организации: Николаю Горбачеву и Наталье Страховой-Хлудок, отметив, что очень почётно получить билеты принадлежности к писательскому Союзу в день рождения «собеседника века», как назвала Валентина Курбатова газета «День литературы».

«Судьба русского поэта не сверяется с пропиской. Она ищет поэта и, боюсь, договор их обоюден и поэт знает, в какую дорогу выходит, принимая на себя это звание. "Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы…" И чего же он после этого хочет от мира, от молвы и от народного кумира? И на что сетует? И кого корят потом поэты и их биографы? Всякое новое время включает несчастных гениев в свои пантеоны и кажется себе мудрее минувшего, не умея уследить за переодеванием все тех же молвы и кумиров, которых опять уже дразнит новый поэт, готовя новую мученическую главу в истории русской поэзии и новый аргумент для нестареющей толпы: "Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами!" А поэт знает, что подлинно – Бог! Бог гласит его устами. И оттого не смеет предать Его речи и не смеет сделать человеческий выбор, ибо тогда, может, и обзаведется биографией, да потеряет судьбу», - Валентин Курбатов.

«Легче прощаться с улыбкой, так лучше помнишь…» - говорил он.

И всем казалось, что он тоже здесь, в зале, что никуда не уходил…

