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«Единороссы» предлагают Минприроды РФ создать единую госсистему учета ТКО

«Единая Россия» предлагает министерству природных ресурсов и экологии РФ создать единую государственную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО) и утвердить требования к разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, пишет «Интерфакс».

«Они (требования - ИФ) будут давать полную информацию о накоплении, утилизации, переработке отходов и помогут регионам вводить мощности по мусоропереработке с учетом логистики перемещения отходов», - сообщил председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на Всероссийском экологическом форуме партии «Чистая страна» в Челябинске в пятницу.

По его сведениям, сейчас существует 85 региональных территориальных схем обращения с ТКО, в то время как нужна единая федеральная территориальная схема, которая будет содержать полную информацию о накоплении отходов, утилизации, переработке, логистике.

«С этого надо было начинать "мусорную" реформу, и в "Единой России" говорили об этом еще полтора года назад. Поэтому мы предлагаем Минприроды создать единую схему, в том числе в электронном виде», - отметил В.Бурматов.

По его словам, внедрение единой схемы учета коммунальных отходов позволит вводить дополнительные мощности по мусоропереработке.

«Заводов по переработке отходов одновременно и много, и мало. Например, с Камчатки везут раздельно собранный мусор во Владивосток, из Татарстана - в Минеральные Воды, потому что ближе заводов нет. При этом часть их них загружена на 30-40%, потому что их строили абсолютно бездумно. Если бы схема существовала изначально, мусороперерабатывающие заводы строили бы с учетом экономии и удобства для регионов», - пояснил парламентарий.

В Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, на которых обсуждаются предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля.

На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.