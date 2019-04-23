ЖКХ

По просьбе регоператора содержанием кладбищ Пскова вновь будет заниматься «Базовый элемент»

С сегодняшнего дня содержанием кладбищ Пскова вновь будет заниматься ООО «Базовый элемент» - организация, которая в течение нескольких лет оказывала эти услуги. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Базовый элемент» занимался вывозом мусора с кладбищ вплоть до марта текущего года, после чего регоператор обратился за помощью в оказании данной услуги к ООО «АСПО» - подрядчику, который вывозит мусор с территорий Пскова и Псковского района в рамках заключенного договора. Однако недавно компания уведомила регоператора об отказе от вывоза мусора с кладбищ в виду проблем с финансированием и неполучением денег от регоператора за оказанные услуги по основному договору.

Сергей Пайст сообщил, что регоператор «не пойдет на поводу у учредителей этой организации, которые решили к православному празднику - к Пасхе - таким образом показать свое отношение». «Поэтому мы нашли другие возможности вывозить с кладбищ мусор и наняли для этого компанию «Базовый элемент», которая уже занималась этой работой. Нареканий к ним со стороны населения и заказчика не было. Они согласились пойти нам навстречу и занимаются уборкой кладбищ с 8 часов утра сегодняшнего дня», - сообщил Сергей Пайст и выразил уверенность, что «за два дня все вопросы будут сняты».

Комментируя позицию ООО «АСПО», которая предъявляет к регоператору претензии в связи с неоплатой услуг, он отметил, что «все эти разговоры в пользу бедных». «Выполнение контрактных обязательств никто не отменял, а то, что они считают, что мы им должны денег... Должны - это когда документы подписаны. А у нас есть несогласие в объемах. Мы готовы оплатить компании-перевозчику работу в том объеме, который установлен нами», - заключил Сергей Пайст.

Напомним, компания «Экопром» является региональным оператором по обращению ТКО на территории Псковской области.