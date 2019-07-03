ЖКХ

Василий Осипов не исключил передачи псковского «Горводоканала» в концессию

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов не исключил передачи МП Пскова «Горводоканал» в концессию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленте Новостей.

По его словам, есть несколько вариантов вывода муниципального предприятия из трудной ситуации, в которой оно находится. «В том числе рассматривается вопрос концессии. Но надо понимать, что когда придет концессионер и будет вкладывать средства - с большой долей вероятности качество воды улучшится. Но мы должны будем за это больше платить», - отметил замгубернатора.

Напомним, концессия - форма договора, предусматривающая передачу государственного (муниципального) имущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить реконструкцию переданного имущества в обмен на право получать доход от его использования.