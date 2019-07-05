ЖКХ

В обсуждении проблем реализации «мусорной реформы» в Стругокрасненском и Плюсском районе принял участие Александр Котов

Полигоны ТБО в Стругокрасненском и Плюсском районе не включены в реестр, закрыты по судебному решению, но с января и по настоящее время используются региональным оператором по обращению с отходами. 10 июля эту информацию озвучили председателю областного Собрания депутатов Александру Котову главы органов местного самоуправления на встречах с представителями регоператора - обсуждение реализации реформы инициировано руководством компании «Экопром» и проходит во всех районах Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, обе свалки на сегодня являются несанкционированными. Одна из них - в бывшем карьере у деревни Ольгино Стругокрасненского района никогда не имела паспорта и не имеет шансов получить лицензию. Через залежи мусора проходит муниципальная дорога, и хотя площадка частично огорожена, ворота на неё распахнуты, проехать между отвалами хлама может любой. В Плюссе ситуация чуть иная. Полигону у деревни Курея может быть возвращен официальный статус, но на воротах висит замок. Впрочем, он не мешает пешеходу обойти забор и избавиться от ненужных вещей.

Представитель «Экопрома» Антон Васильев пояснил, что обе свалки используются регоператором, поскольку включены в территориальную схему обращения с отходами, предоставленную комитетом по строительству и ЖКХ. «Сейчас поставлен вопрос о создании новой схемы, но пока мы пользуемся действующей и своими силами приводим полигон в порядок», – сообщил специалист на встрече в Стругах Красных. Глава района Александр Волков в ответ заметил, что по свалке есть решение суда и обязательства муниципалитета по рекультивации, которые выполнить невозможно, пока осуществляется вывоз отходов.

На встрече в Плюссе вопрос о местной свалке также прозвучал первым. Когда-то, до появления оператора, на въезде стояла сторожка, каждый желающий мог за отдельную плату избавиться от мусора, сейчас полигон находится без присмотра, периодически горит, а с появлением замка на воротах мешки с отходами складируются с внешней стороны забора, стихийная свалка начала захватывать проезжую часть.

«По документам вы не имеете никакого отношения к свалке, не обслуживаете ее, никому не платите за использование, но сами мусор возите и при том, что не предоставляете в полном объеме услугу населению, всем остальным закрыли доступ», - резюмировал итог сложившейся ситуации Александр Котов.

Вопрос об объемах предоставления услуги по вывозу мусора звучал на обеих встречах так же остро. И в одном, и в другом муниципальном образовании не хватает контейнеров, из большинства деревень мусор не вывозили ни разу. В частном секторе городского поселения Струги Красные установлен 31 мусоросборник, по подсчетам местного руководства, необходимо еще 158. В Новосельской волости стоит 20 контейнеров при общей потребности в 45. Марьинская волость отчиталась об установке 14-ти контейнеров и внесла в заявку ещё 77. При этом жители Марьинской волости категорически отказались от мешкового сбора мусора.

Александр Котов поинтересовался, по какому принципу были выбраны места для уже установленных контейнеров. По словам Антона Васильева, регоператор отдавал предпочтение тем населенным пунктам и площадкам, где сбор мусора уже был отлажен в предшествующие годы. Тем не менее, оказалось, что реформа пришла не ко всем, кто на сегодня готов платить за утилизацию отходов.

Председатель Собрания депутатов напомнил, что в ходе парламентского часа, посвящённого «мусорной реформе», прозвучала информация, будто бы 500 тысяч населения области охвачены услугой. «В регионе проживает 635 тысяч человек, включая детей. Заявленный охват означает, что проблема в масштабах области, казалось бы, почти решена. На деле же получается, что даже райцентры услугу не получают в полном объёме. Что уж говорить об удаленных деревнях. А я напомню, что подписанный договор обязывает оператора обеспечить вывоз мусора из всех населенных пунктов», - подчеркнул Александр Котов.

На встрече в Плюсском районе выяснилось, что вывоз мусора совсем не организован регоператором в Лядской волости - местное руководство справляется с проблемой своими силами и за свой счет. Некогда сельское поселение было отдельным районом, его территория составляет чуть более трети объединённого муниципального образования.

Глава волости Рагим Алимов сообщил, что машины «Мехуборки» несколько раз проезжали через село, но каждый раз без предупреждения и ни разу не забрали ни одного мешка, сославшись на их отсутствие. При этом, по словам главы района Виталия Аршинова, свалки в Лядской волости приобретают катастрофический масштаб – мусор появляется и вдоль трассы, и на землях лесного фонда. По пути из райцентра в Ляды расположено немало деревень, которые регоператор мог бы захватывать по пути, но эта работа пока не ведется. «Из 154 населённых пунктов района вывоз мусора организован только из пяти-шести», - привел общие данные глава муниципального образования.

Антон Васильев согласился с наличием проблемы в Лядской волости и сообщил, что к 25 июля график вывоза мусора из сельского поселения будет готов. Он также напомнил, что по договоренности с руководством волости уже в пятницу машина приедет в Ляды. «Я развесил объявления, надеюсь, на этот раз мусор будет вывезен», - подтвердил планы Рагим Алимов.

Население многих плюсских деревень увеличилось в разы за счёт прибывших на лето дачников. «У нас в поселении есть деревни Бори и Стаи. В одной постоянно проживает три человека, в другой четыре, а сейчас – около сотни гостей. Люди готовы платить, готовы даже оплатить уборку несанкционированных свалок, но нет механизма», – пожаловалась глава администрации сельского поселения Плюсса Татьяна Леппо. По словам руководителя территориального отдела ООО «Экопром» Марины Кучеровской, этот вопрос можно решить, оформив временную регистрацию, других оснований для взимания платы с дачников нет.

Еще одной проблемой, имеющей пока отложенный характер, является задержка доставки квитанций в населённые пункты, где услуга уже предоставляется – жители волнуются, что платежи в итоге станут неподъемными. К совместному решению этой задачи представители регоператора предложили подключиться главам поселений – «Экопром» до сих пор не располагает полной базой потребителей, особенно в частном секторе. Главы в свою очередь откликнулись, что уже не раз направляли свои списки, но для общей пользы дела готовы продублировать письма.

Антон Васильев также привёл удачные примеры вовлечения в реализацию реформы сельского населения некоторых районов области: деревенские старосты распространяют всем желающим пакеты «Мехуборки», составляя списки. Большинство таких потребителей приспособилось к графику вывоза мусора и регулярно оплачивает услугу.

В ходе межведомственных совещаний и в Стругокрасненском, и в Плюсском районе представители оператора вместе с главами органов местного самоуправления договорились, где и сколько необходимо поставить контейнеров в первую очередь, чтобы снять локальную проблему. Главы волостей пообещали вместе с населением деревень определить не только способ сбора отходов, но и места, где жителям удобно выставлять мешки – у дома или на отведённых площадках.

«Мы должны стремиться к цивилизованному сбору мусора. И в этом заинтересованы все без исключения», – подвел итог разговора Александр Котов и пообещал присутствовать на аналогичной встрече в Порховском районе, одна волость которого также входит в границы округа, по которому избран спикер. Представители регоператора уже объехали половину муниципальных образований области, конечной целью должно стать формирование паспортов районов.